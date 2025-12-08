Tailândia lança ataque aéreo na fronteira com o Camboja

As Forças Armadas tailandesas, que também relatam a existência de quatro militares feridos nos confrontos, confirmaram em comunicado as operações aéreas, esclarecendo que se trata de "uma resposta às operações militares cambojanas", enquanto Phnom Penh nega ter iniciado os disparos.

Os ataques tailandeses ao longo da fronteira disputada com o Camboja acontecem depois de ambos os países se acusarem mutuamente de violar um acordo de cessar-fogo intermediado por Donald Trump.



Banguecoque garante que atacou "apenas infraestruturas militares, depósitos de armas, centros de comando e rotas de apoio ao combate" associadas a atividades consideradas como uma ameaça à segurança nacional tailandesa.

"O lado cambojano abriu fogo em várias outras áreas ao amanhecer", de acordo com o porta-voz do exército tailandês.



A Tailândia diz que "retaliou de acordo com a nossa estratégia de resposta".

A Força Aérea da Tailândia comunicou estar a usar aeronaves para atacar alvos militares em diversas áreas, acusando o Camboja de mobilizar armamento pesado e reposicionar unidades de combate.

Por outro lado, relatórios militares dão conta de numerosos confrontos nas últimas 24 horas em vários pontos dos quase 820 quilómetros de fronteira, onde ambos os governos começaram a evacuar civis e a mobilizar pessoal e material de defesa.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, assegurou que a Tailândia não deseja violência e negou ter iniciado o conflito.



"No entanto, a Tailândia não tolerará violações da sua soberania e procederá de forma racional e com o devido respeito aos princípios da paz, segurança e humanidade", declarou em conferência de imprensa.

Phnom Penh, por sua vez, voltou a acusar a Tailândia de ser responsável por várias provocações nos últimos dias e garantiu hoje que os soldados cambojanos não retaliaram aos ataques inimigos. O Ministério da Defesa do Camboja apela à Tailândia que cesse todas as hostilidades que ameaçam a paz e a estabilidade na região.

"O Camboja insta a Tailândia a cessar imediatamente todas as hostilidades que ameaçam a paz na região", declarou a porta-voz do Ministério.

Três civis cambojanos ficaram gravemente feridos na província de Oddar Meanchey, de acordo com Met Measpheakdey, vice-governador da província.

C/agências