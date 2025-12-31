Tailândia liberta 18 soldados do Camboja detidos desde julho

"Posso confirmar que os nossos 18 heróis soldados chegaram em segurança a solo cambojano por volta das 10:00 [03:00 em Lisboa]", disse o ministro da Informação do Camboja, Neth Pheaktra, à agência de notícias France-Presse (AFP).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia também confirmou a libertação, em comunicado, classificando-a como uma "demonstração de boa vontade e de reforço da confiança".

"Estou muito feliz. Mal posso esperar para o ver. Sinto muito a sua falta", disse à AFP Voeung Vy, pai de um dos soldados libertados, enquanto aguardava o regresso do filho a Phnom Penh.

Os dois países alcançaram um cessar-fogo no sábado, após três semanas de confrontos ao longo da fronteira comum de 800 quilómetros, que deixaram quase um milhão de deslocados de ambos os lados.

Os limites territoriais são disputados há décadas e foram herdados do período colonial francês.

De acordo com números oficiais, reconhecidos pelas Nações Unidas, os últimos confrontos provocaram 47 mortes: 26 do lado tailandês e 21 do lado cambojano.

Numa declaração conjunta, os dois países prometeram congelar as posições militares e cooperar em operações de desminagem nas regiões fronteiriças e no combate ao cibercrime.

Assinada pelos ministros da Defesa, a declaração mencionava a libertação, por parte da Tailândia, de 18 soldados cambojanos após 72 horas de cessar-fogo.

A pausa nos combates ameaçou ruir na segunda-feira, depois da Tailândia ter acusado o Camboja de violar o acordo, ao enviar 250 aparelhos aéreos não tripulados (drones) sobre território tailandês.

O exército da Tailândia indicou que mais de 250 drones foram detetados a entrar no país na zona de fronteira.

Para as Forças Armadas tailandesas, a ação do Camboja constituiu uma provocação e uma violação das medidas "destinadas a reduzir as tensões" entre Banguecoque e Phnom Penh.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Camboja desvalorizou o incidente, considerando-o um "problema menor". O Ministério da Defesa cambojano negou posteriormente qualquer sobrevoo de drones.

Em julho, a primeira fase de confrontos fez 43 mortos em cinco dias, antes de ser acordado um cessar-fogo.

Um outro acordo foi posteriormente assinado a 26 de outubro em Kuala Lumpur, Malásia, na presença do presidente dos Estados Unidos, mas foi suspenso pela Tailândia, depois de vários soldados de Banguecoque terem ficado feridos na explosão de uma mina militar terrestre na zona de fronteira.