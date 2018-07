Tailândia. Rapazes resgatados vão ser monges budistas durante nove dias

O número 9 (dias que vão ficar no templo) está associado ao número da sorte na Tailândia.

Segundo o Guardian , a família das crianças fez o juramento dos Wilds Boars – equipa de futebol onde os rapazes jogavam – como forma de agradecimento pelo resgate e para homenagear Saman Kunun, o mergulhador que morreu.Os rapazes vão ser distribuídos por quatro mosteiros. Até saírem - dia 4 de agosto - vão meditar, orar e limpar o templo.Na terça-feira à tarde, de acordo com a tradição budista, os rapazes vão rapar o cabelo para entrarem no templo quarta-feira.Segundo a BBC , o retiro pretende ser uma “limpeza espiritual” para o grupo.Desde que receberam alta, os rapazes têm ficado em casa. O governo tailandês proibiu os meios de comunicação de falarem com os menores durante 30 dias.Os 12 rapazes e o treinador ficaram presos na gruta no dia 23 de junho, surpreendidos por uma inundação.