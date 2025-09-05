Tailândia tem o terceiro primeiro-ministro em dois anos

O líder da formação Bhumjaithai ultrapassou os 247 votos necessários, numa câmara composta por 492 deputados, graças ao apoio do reformista Partido do Povo (PP), o de maior representação parlamentar, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Ex-ministro do Interior e da Saúde, Anutin Charnvirakul torna-se o 32.º primeiro-ministro da Tailândia, quase três meses depois de ter abandonado o governo de coligação liderado por Paetongtarn Shinawatra.

A agora ex-primeira-ministra foi destituída devido à divulgação de uma conversa em que criticou um general do exército tailandês pela gestão da disputa territorial com o Camboja, que degenerou num conflito armado em julho.

O governo tentou adiar a votação de hoje para dissolver o parlamento, mas o pedido foi rejeitado pelos deputados e a eleição realizou-se ao fim da tarde (hora local).

Nem Paetongtarn Shinawatra, nem os colaboradores mais próximos do executivo foram vistos na sessão de votação.

O PP ofereceu apoio a Anutin Charnvirakul com o compromisso de convocar novas eleições dentro de quatro meses, período em que a formação reformista permanecerá na oposição, disseram fontes do partido à EFE.

Horas antes, foi confirmado que o influente bilionário Thaksin Shinawatra, pai de Paetongtarn e primeiro-ministro entre 2001 e 2006, tinha deixado o país, onde tem uma audiência na Justiça na próxima semana.

Thaksin partiu de surpresa para o Dubai, onde viveu durante o exílio autoimposto a partir de 2008.

A viagem ocorreu dias antes de uma decisão judicial sobre o regresso à Tailândia em 2023, que poderá levar a uma nova pena de prisão.

A notícia da viagem gerou especulações de que estava a fugir novamente, embora tenha dito que ia apenas fazer exames médicos e que voltaria à Tailândia em poucos dias.

O novo primeiro-ministro, de 58 anos, é conhecido por ter feito lóbi pela descriminalização do uso da canábis para fins médicos, que está agora a ser regulamentada, indicou a agência de notícias Associated Press (AP).

Saxofonista, piloto amador e herdeiro de uma fortuna, Anutin Charnvirakul soube manobrar para se impor como uma personalidade-chave nos sucessivos governos da Tailândia ao longo dos tumultuosos últimos anos, até ser nomeado primeiro-ministro.

Tal como a antecessora, membro de uma família com influência considerável na Tailândia há duas décadas, Anutin Charnvirakul também faz parte de uma dinastia de elites políticas e económicas, referiu a agência de notícias France-Presse (AFP).

O pai foi primeiro-ministro interino durante a crise política de 2008 e, posteriormente, ministro do Interior durante três anos.

A família fez fortuna numa empresa de construção civil, que garantiu contratos públicos lucrativos durante décadas.

A empresa construiu, entre outras infraestruturas, o principal aeroporto de Banguecoque e o edifício do parlamento, onde Anutin Charnvirakul foi agora nomeado primeiro-ministro.

Depois de estudar engenharia industrial em Nova Iorque, entrou na política aos trinta e poucos anos como conselheiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Verdadeiro camaleão político, tornou-se posteriormente ministro da Saúde, ministro do Interior e, entre 2019 e 2025, vice-primeiro-ministro de três chefes de governo, uma estabilidade rara no reino, cuja vida política é bastante agitada.

Apelidado de "Noo", que significa "rato" em tailandês, Anutin Charnvirakul procura construir uma imagem de homem do povo, apesar da fortuna.

Nas redes sociais, mostra-se a cozinhar vestido com calções e t-shirt, ou a interpretar sucessos da música pop tailandesa ao saxofone e ao piano, segundo a AFP.