Taiwan avisa que eventual incursão aérea da China será vista como "primeiro ataque"

O ministro fez esta observação na quarta-feira, durante uma reunião do Comité de Defesa Nacional da Câmara Legislativa da ilha, depois de se ter confirmado que aviões chineses tinham sobrevoado a região.

, disse, avisando que seriam tomadas "contramedidas" se a linha for atravessada.O ministro não especificou, no entanto, de que forma Taipei iria responder se as aeronaves do Exército de Libertação Popular violassem o limite territorial, definido como 12 milhas náuticas (22,2 quilómetros) da costa da ilha., recordou ainda Chiu Kuo-cheng.Mas visto que “a China usou meios como”, o, salientou Chiu.Questionado pela imprensa local, em conferência de imprensa, Chiu deixou claro que um "primeiro ataque" não significa necessariamente um lançamento de míssil, mas a invasão do espaço aéreo de Taiwan sim, “definitivamente”.

“Não vamos provocar um conflito”

Já no início deste ano, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que as forças de Taipei iram tomar as “medidas necessárias conforme fosse necessário” contra o que denominou de táticas de guerra da zona cinzenta chinesa, incluindo “assédio por drones”., disse na altura.Pequim respondeu à visita em agosto à ilha pela líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, com manobras militares que incluíram fogo real, com aviões chineses a atravessarem a linha média do Estreito de Taiwan, que na prática tinha sido uma fronteira não oficial tacitamente respeitada por Taipé e Pequim nas últimas décadas.Mas agora– declarações que agravam as tensões com a China depois de Joe Biden ter afirmado, recentemente, que os Estados Unidos defenderiam Taiwan se os militares chineses invadissem a região.Taiwan fica a menos de 177 quilómetros da costa da China e nos últimos 70 anos, os dois lados têm sido governados separadamente, mas isso não impediu o Partido Comunista da China de reivindicar a ilha, apesar de nunca tê-la controlado.

Para o líder chinês Xi Jinping , a “reunificação” entre China e Taiwan é inevitável e recusa-se a descartar o uso de força militar para o conseguir.