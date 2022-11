Taiwan. Biden critica conduta da China e Xi Jinping avisa EUA para não cruzarem "linha vermelha"

A questão de Taiwan foi um dos temas mais controversos a ser debatido no primeiro encontro pessoal entre Joe Biden e Xi Jinping.Por sua vez, o presidente chinês Xi Jinping advertiu que “a resolução da questão de Taiwan é da competência dos chineses” e que esta “é a primeira linha vermelha que não deve ser cruzada” nas relações entre os EUA e a China.“Qualquer pessoa que procure separar Taiwan da China estará a violar os interesses fundamentais da China e o povo chinês nunca o permitirá. Esperamos ver paz e estabilidade no Estreito de Taiwan, mas a paz e a 'independência' de Taiwan são irreconciliáveis”, acrescentou.

A ilha e o continente são governados separadamente desde 1949, mas a República Popular da China reivindica soberania sobre Taiwan.

Today, I met with President Xi Jinping of the People’s Republic of China.



We discussed our responsibility to prevent the competition between our countries from veering into conflict and finding ways to work together on shared challenges that affect the international community.

“São a base das relações entre os nossos dois países”, insistiu Xi Jinping."Deixei claro que queremos ver as questões relativamente ao Estreito de Taiwan resolvidas pacificamente”, sublinhou o presidente dos EUA.A política de uma só China dos EUA reconhece a posição de Pequim de que Taiwan faz parte da China, mas não aceita a sua reivindicação de soberania sobre a ilha autónoma.As tensões entre Pequim e Washington agravaram-se em agosto, após uma visita à ilha por parte da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi. A visita irritou Pequim, que desencadeou exercícios militares junto a Taiwan.

“Não é preciso haver uma nova Guerra Fria”

Para além da questão de Taiwan, os dois líderes discutiram ainda as tensões sobre o comércio, que levaram as relações sino-americanas ao nível mais baixo em décadas., disse o presidente norte-americano no final do encontro, que durou mais de três horas.“Como líderes das duas nações, partilhamos a responsabilidade, na minha opinião, de mostrar que a China e os Estados Unidos podem gerir as suas diferenças, impedir que a concorrência se aproxime de um conflito e encontrar maneiras de trabalhar juntos em questões globais urgentes que exigem nossa cooperação mútua", disse Biden na abertura da reunião.Durante o encontro, que antecedeu à cimeira do G20 que decorre em Bali, os dois líderes também discutiram a invasão russa da Ucrânia e as crescentes ameaças nucleares por parte de Moscovo., lê-se no comunicado da Casa Branca.Xi Jinping disse que a China está "altamente preocupada" com a situação atual na Ucrânia e sublinhou que Pequim "sempre esteve do lado da paz e continuará a encorajar as negociações de paz”.Biden anunciou ainda que ambas as partes estabeleceram mecanismos para manter as comunicações bilaterais e que o secretário de Estado Antony Blinken viajará para a China para acompanhar as discussões. "Acho que nos entendemos", concluiu Biden.c/agências