Taiwan considera impossível aumentar orçamento da Defesa para 10% do PIB

Numa intervenção parlamentar, Cho disse que Taiwan "não tem de todo capacidade" para atribuir 2,6 biliões de dólares taiwaneses (cerca de 72,5 mil milhões de euros) para despesas militares, sublinhando que o governo vai avaliar tanto a situação financeira global como as necessidades das Forças Armadas.

"Taiwan não tem atualmente essa capacidade e só se poderá pensar nisso se houver necessidade e capacidade", disse Cho, sublinhando que, de qualquer modo, se trata de um problema inexistente.

"As decisões futuras dependerão da situação financeira do país. Com base na atual escala orçamental, atribuir mais de 2 biliões de dólares taiwaneses à Defesa é simplesmente inviável", afirmou.

O primeiro-ministro da ilha falou nestes termos depois de o nomeado por Trump para um dos principais cargos políticos do Pentágono, Elbridge Colby, ter dito na semana passada que Taiwan deveria aumentar o seu orçamento de Defesa para 10% do PIB, face às crescentes "ameaças" militares da China.

"Como proporção do PIB, penso que é muito inferior a 3%. Concordo com o Presidente [Donald] Trump que deveria estar mais perto dos 10%, ou pelo menos nessa ordem de grandeza", afirmou Colby durante uma audição perante a Comissão de Serviços Armados do Senado dos EUA.

O governo taiwanês afetou inicialmente 647 mil milhões de dólares taiwaneses (18 mil milhões de euros) para despesas com a Defesa em 2025, o equivalente a 2,45% do PIB, mas parte desse orçamento foi posteriormente cortado ou congelado pelo parlamento, que é dominado pela oposição.

Posteriormente, o líder de Taiwan, William Lai, comprometeu-se a aumentar as despesas com a Defesa para mais de 3% do PIB, através de um orçamento especial, mas tal proposta exigiria igualmente aprovação legislativa.

Nos últimos anos, a China intensificou a sua campanha de pressão diplomática e militar sobre Taiwan, uma ilha governada de forma autónoma desde 1949, mas considerada pelas autoridades chinesas como uma província sua.

Há mais de sete décadas que os Estados Unidos estão no centro das disputas entre Taiwan e a China, uma vez que Washington é o principal fornecedor de armas a Taipé e, embora não tenha laços diplomáticos com a ilha, poderia defendê-la em caso de conflito com Pequim.