Taiwan denuncia incursão da guarda costeira da China perto de ilha disputada

Em comunicado, a Administração da Guarda Costeira de Taiwan (CGA, na sigla em inglês) indicou que duas embarcações chinesas surgiram "de forma sucessiva" nesta zona "sem ativar o sistema automático de identificação de embarcações AIS, numa tentativa de ocultar a sua trajetória".

"Não está descartado que, aproveitando o exercício militar Han Kuang das Forças Armadas, tenham tentado testar as nossas operações marítimas utilizando táticas de `zona cinzenta`, com o objetivo de enfraquecer as nossas capacidades de vigilância e aplicação da lei", afirmou a CGA.

Taiwan iniciou na quinta-feira os exercícios Han Kuang, maiores exercícios militares anuais de sempre, numa demonstração de preparação contra uma eventual invasão da China.

Os exercícios, com fogo real, estão a decorrer durante dez dias -- a edição mais longa até à data -- e incluem a utilização de novos armamentos recentemente adquiridos, desde tanques a `drones` aquáticos, num contexto de crescente tensão regional e assédio militar por parte da China e do Exército de Libertação Popular (ELP).

A China reivindica Taiwan como parte do seu território e ameaça recorrer à força para a reunificação, enquanto a maioria dos taiwaneses defende a independência de facto ou a plena independência.

A primeira embarcação da guarda costeira da China foi detetada perto da ilha de Pratas na quarta-feira e permaneceu na área durante mais de dois dias. O segundo navio chegou na quinta-feira e partiu após três horas e meia.

Em resposta, a CGA enviou navios de patrulha para acompanhar de perto as embarcações chinesas e emitir alertas de rádio, instando-as a abandonar a área.

"Recentemente, as embarcações da Guarda Costeira chinesa têm assediado frequentemente as nossas águas perto de Dongsha. A Guarda Costeira de Taiwan continuará a enviar embarcações de patrulha para proteger a área, defendendo firmemente a soberania nacional", enfatizou a CGA.

A ilha de Pratas é um dos territórios controlados por Taiwan no mar do Sul da China, águas cuja soberania Pequim reivindica quase na totalidade e por onde passa cerca de um terço do tráfego marítimo mundial.

O Ministério da Defesa chinês defendeu que "o exercício Han Kuang não passa de uma encenação enganadora das autoridades do Partido Democrático Progressista [no poder em Taipé], que tentam arrastar o povo taiwanês para o caminho do separatismo".

Segundo Taipé, Pequim terá tentado perturbar os preparativos para os exercícios, com aviões e navios chineses a realizarem na terça-feira "operações de assédio nos domínios aéreos e marítimos" sob o pretexto de um "patrulhamento de prontidão de combate conjunto".