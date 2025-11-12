Taiwan desloca mais de oito mil pessoas devido a tempestade tropical

A tempestade, que atingiu força de supertufão no domingo, quando causou inundações, deslizamentos de terras, cortes de eletricidade e pelo menos 27 mortos nas Filipinas, mantém ainda intensidade de tempestade tropical, mas deverá continuar a perder força à medida que se aproxima de Taiwan.

De acordo com a Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan, pelo menos 51 pessoas ficaram feridas devido às chuvas intensas e inundações, que já inundaram aldeias na costa leste. Uma ribeira transbordou em Hualien, onde um carro foi arrastado pela corrente, segundo imagens transmitidas pelos órgãos de comunicação locais.

Entre as 8.326 pessoas retiradas, a maioria provém da vila de Hualien, cenário de um tufão mortal em setembro que provocou 18 vítimas mortais.

Escolas e serviços públicos foram encerrados em várias cidades e vilas do sul e centro da ilha, incluindo Kaohsiung, Taichung, Tainan, Pingtung, Chiayi e Miaoli. A capital, Taipé, a norte, mantinha hoje a atividade normal.

Pelas 10:00 locais (02:00, em Lisboa), Fung-wong localizava-se a cerca de 140 quilómetros a sudoeste da ilha, no mar do Sul da China, deslocando-se para nordeste a 16 quilómetros por hora. A tempestade deverá tocar terra esta tarde ou noite, atravessando a ponta sul da ilha antes de seguir em direção ao sudeste.

Os ventos máximos sustentados são de 65 quilómetros por hora, com rajadas mais fortes, e prevê-se agitação marítima com ondas entre três e cinco metros. As autoridades alertaram a população para evitar zonas costeiras e pediram que vedações, vasos e outros objetos soltos fossem protegidos contra os ventos fortes.

Nas Filipinas, mais de 623.000 pessoas continuam em centros de acolhimento, informou o Gabinete de Defesa Civil. Várias das vítimas mortais ocorreram em deslizamentos de terras na região montanhosa das Cordilheiras, uma zona turística conhecida pelas paisagens de montanha, campos de morangos e socalcos de arroz.