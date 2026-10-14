Taiwan detém dois empresários por uso de componentes chineses em drones militares

De acordo com o jornal South China Morning Post, os procuradores da cidade de Taoyuan, no norte da ilha, anunciaram na segunda-feira que a empresa Jiin Ming Industry e uma subsidiária são suspeitas de instalar semicondutores e lentes de câmaras de origem chinesa em drones militares.

As empresas terão também apresentado certificados de origem falsos durante as inspeções realizadas pelas Forças Armadas taiwanesas.

O vice-presidente da Jiin Ming, Chien Hao-ting, e o diretor comercial Chen Yang-cheng foram detidos após buscas realizadas em 08 de outubro.

Um tribunal ordenou a prisão preventiva dos dois responsáveis, por dois meses, sem possibilidade de contacto com o exterior, por suspeitas de violação da Lei de Segurança Nacional, falsificação de documentos e fraude agravada.

O ministro da Defesa taiwanês, Wellington Koo, explicou na terça-feira que as alegadas irregularidades envolvem pequenas aquisições realizadas por unidades militares individuais, e não grandes programas de compra de equipamento.

Koo reconheceu que estas encomendas, por vezes de apenas dois ou quatro drones, não eram anteriormente sujeitas a inspeções aprofundadas que implicassem a desmontagem dos aparelhos.

O ministério vai agora exigir que mesmo os pequenos lotes sejam desmontados e inspecionados, para impedir a utilização de componentes chineses proibidos.

"Vamos aplicar esta regra rigorosamente", afirmou o ministro.

O caso intensificou as críticas da oposição à estratégia do Governo taiwanês para desenvolver uma indústria nacional de drones assente numa cadeia de abastecimento que exclua componentes e tecnologias da China continental.

"A Jiin Ming foi selecionada para integrar a equipa nacional de drones, mas descobriu-se que terá utilizado componentes fabricados na China continental. Ninguém no Governo tem de assumir responsabilidades", questionou o presidente do Partido Popular de Taiwan (TPP, oposição), Huang Kuo-chang.

A investigação surge dois meses após um caso semelhante a envolver a empresa Hang Jian Technology, suspeita de utilizar semicondutores e placas de controlo de voo de origem chinesa em drones fornecidos às Forças Armadas taiwanesas.

A empresa obteve um contrato de 2,9 milhões de novos dólares taiwaneses (cerca de 80 mil euros) para fornecer 180 drones, mas os militares detetaram os componentes suspeitos durante as inspeções, suspenderam o pagamento e comunicaram o caso ao ministério Público.

O responsável da empresa foi posteriormente colocado em prisão preventiva.

As autoridades temem riscos de segurança associados à utilização de componentes eletrónicos chineses em equipamento militar taiwanês, incluindo a possibilidade de exposição de informações operacionais.

A China considera Taiwan parte do seu território e não exclui o recurso à força para concretizar a reunificação, posição rejeitada pelo Governo de Taipé.