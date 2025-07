Taiwan e Filipinas emitem alertas de tsunami após sismo de 8,8 em Kamchatka

A Agência Meteorológica Central (CWA) de Taiwan emitiu o segundo maior nível de alerta, prevendo que ondas entre 0,3 e um metro possam atingir a costa sudeste e sudoeste da ilha a partir das 13:18 locais (06:18, em Lisboa).

A agência pediu aos residentes das zonas costeiras que se mantenham atentos e adotem medidas preventivas, embora não tenha ordenado evacuações.

O terramoto ocorreu às 08:25 locais (00:25, em Lisboa) ao largo da costa sul da península de Kamchatka e teve a magnitude preliminar de 8, mais tarde revista para 8,8, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou que o sismo ocorreu a uma profundidade de cerca de 18,2 quilómetros.

Nas Filipinas, as autoridades alertaram as províncias e localidades da costa leste, virada para o Pacífico, para a possibilidade de ondas de tsunami inferiores a um metro entre as 13:20 e as 14:40 locais (06:20-07:40, em Lisboa).

"Podem não ser ondas muito grandes, mas podem prolongar-se durante horas e expor a perigo quem esteja a nadar no mar", afirmou Teresito Bacolcol, do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, citado pela agência Associated Press.