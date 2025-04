Taiwan endurece requisitos de residência para cidadãos de Macau e Hong Kong

O ministro do Conselho dos Assuntos Continentais de Taiwan (MAC, na sigla em inglês), organismo responsável pelas relações com a China, indicou que os habitantes destes territórios que solicitem residência em Taiwan passam a fazê-lo ao abrigo de uma nova categoria que vai incluir um "período de observação de segurança nacional", de acordo com o jornal.

"Acrescentámos um período de observação de segurança nacional para garantir a segurança integral (...). Isto oferece outra opção para os residentes de Hong Kong e garante uma maior segurança para os nossos cidadãos", declarou Chiu Chui-cheng à comunicação social.

Chiu acusou Pequim de estar a "transformar deliberadamente" a população de Hong Kong, o que levou as autoridades de Taiwan a reforçar os limites de segurança para os pedidos de residência dos cidadãos daquela região administrativa especial.

De acordo com os dados do MAC, o número de cidadãos de Hong Kong e de Macau a quem foi concedida residência em Taiwan aumentou 22% no ano passado, passando de 1.659 em 2023 para 2.024 pessoas em 2024.

Este endurecimento dos requisitos de residência surge um mês e meio depois de o Presidente de Taiwan, William Lai Ching-te, ter anunciado um pacote de medidas para contrariar o número crescente de operações "de infiltração" da China contra a ilha.

Taiwan é governado autonomamente desde 1949 sob o nome de República da China e possui forças armadas e um sistema político, económico e social diferente do da República Popular da China, destacando-se como uma das democracias mais avançadas da Ásia.

No entanto, Pequim considera a ilha "parte inalienável" de território chinês e, nos últimos anos, redobrou a campanha de pressão, com vista à "reunificação nacional", uma peça chave do objetivo a longo prazo do Presidente Xi Jinping de conseguir "o rejuvenescimento" da nação chinesa.