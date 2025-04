Taiwan espera prioridade nas negociações com os EUA

"O governo preparou muitas moedas de troca, tais como aquisições e investimentos, mas durante a fase de negociação não é possível revelar detalhes ao público, pois isso afetaria os resultados", disse o ministro do Conselho Nacional de Desenvolvimento (NDC), Paul Liu, numa audiência parlamentar, de acordo com a agência de notícias taiwanesa CNA.

O responsável sublinhou que cerca de 90% da produção mundial de servidores de inteligência artificial (IA) "está nas mãos de Taiwan", tal como acontece com os 'chips', o que dá à ilha "vantagens" para negociar com os Estados Unidos.

"As empresas de Taiwan e dos Estados Unidos formam uma cadeia de abastecimento 100% integrada e mutuamente benéfica. As empresas norte-americanas apoiam fortemente Taiwan e estão agora a comunicar ativamente (connosco)", disse Liu.

"Como o processo de substituição da cadeia de abastecimento não será tão rápido, temos certas vantagens para negociar", acrescentou o ministro da NDC.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na semana passada uma nova ronda de "tarifas recíprocas" contra vários países e territórios, incluindo Taiwan, que deverá ser alvo de uma taxa de 32% a partir de hoje.

O líder taiwanês, William Lai, reiterou na segunda-feira, através da sua conta oficial no X, que Taipé não irá impor "tarifas de retaliação" contra os Estados Unidos, mas procurará dialogar com Washington com base na premissa de "tarifas bilaterais zero".