Taiwan inicia exercícios militares de dez dias para simular defesa contra invasão chinesa

Numa conferência de imprensa realizada no final de setembro, o general de brigada Lin Shih-wei explicou que o primeiro dia seria dedicado ao destacamento operacional das tropas, visando testar a capacidade de resposta a eventuais incidentes e a preparação de operações ofensivas e defensivas.

Os exercícios, designados Lu Sheng, decorrem até 23 de outubro e envolvem a 269.ª Brigada de Armas Combinadas, sediada na cidade de Taoyuan, no norte da ilha, e a 564.ª Brigada, destacada em Kaohsiung, no sul.

Segundo o ministério da Defesa Nacional de Taiwan, as manobras centram-se na "resistência por fases e nas operações prolongadas" e decorrem ininterruptamente, 24 horas por dia.

O objetivo é "aproximar os militares de cenários reais de combate, fortalecer a sua determinação e resistência operacional e alcançar os objetivos de treino", indicou o ministério.

A estratégia de defesa prolongada parte do princípio de que, perante uma eventual invasão chinesa, Taiwan não deverá limitar-se a impedir um desembarque nas praias, mas também estabelecer sucessivas linhas defensivas no interior do território, para desgastar as forças inimigas e prolongar o conflito.

Durante os dez dias de exercícios, as tropas vão utilizar sistemas de comando e controlo, drones de reconhecimento e ataque e novos equipamentos militares, incluindo carros de combate M1A2T Abrams, de fabrico norte-americano.

Segundo o ministério da Defesa, a utilização destes equipamentos permitirá testar a sua eficácia em diferentes cenários operacionais.

As manobras Lu Sheng realizaram-se pela primeira vez em 2025, quando o Exército taiwanês juntou sob esta designação os vários exercícios regionais realizados ao nível de brigada.

A primeira edição prolongou-se por sete dias e seis noites.

A aposta em combates contínuos e sem um guião previamente definido integra os esforços das autoridades taiwanesas para reproduzir condições de guerra mais realistas, perante a crescente pressão militar de Pequim.

A China considera Taiwan parte do seu território e não exclui o recurso à força para assumir o controlo da ilha, governada de forma autónoma desde 1949.

Os exercícios taiwaneses coincidem com uma série de manobras militares chinesas, na sua maioria com fogo real, iniciadas na segunda-feira ao largo da costa continental e que deverão prolongar-se até 20 de outubro.