Taiwan insta China a travar exercícios militares "destrutivos"

O ministro da Defesa de Taiwan revelou que desde domingo foram detetados mais de 100 aviões militares da China sobre o mar - entre as 6h00 de domingo e as 6h00 desta segunda-feira. De acordo com o ministro, os aviões voltaram atrás antes de alcançar o território de Taiwan.



O ministro da Defesa de Taiwan explicou que os voos chineses sobre o estreito têm causado grandes problemas à segurança de Taiwan e lembrou que a estabilidade neste local do mundo é responsabilidade de todos os países pertencentes à região.



Pequim aprovou, na semana passada, um novo caminho que implementa a integração entre os dois territórios, dando maiores oportunidades aos cidadãos de Taiwan em viverem, estudarem e trabalharem na China.



Ao mesmo tempo, a China tem enviado navios de guerra para perto do leste de Taiwan, quando falta pouco tempo para as presidenciais no território.



