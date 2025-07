Taiwan realiza referendos para destituir deputados pró-China da oposição

Milhares de apoiantes do Partido Democrático Progressista (DPP), atualmente no governo, manifestaram-se na quinta-feira no centro de Taipé em apoio às destituições, que visam deputados do KMT considerados vulneráveis ou alinhados com Pequim. Escritores, músicos e ativistas participaram nos comícios, apelando para a mobilização popular.

O DPP venceu as presidenciais de janeiro, mas ficou em minoria no Parlamento, com 51 dos 113 assentos. O KMT, favorável a relações mais próximas com a China continental, e o Partido Popular de Taiwan (TPP) detêm atualmente 62 lugares.

Desde então, o bloco opositor tem travado iniciativas do governo, incluindo o orçamento da Defesa, o que é visto como um entrave à resposta de Taiwan perante a ameaça militar da China, que considera a ilha parte do seu território.

Os referendos de destituição - uma novidade na democracia taiwanesa - exigem o apoio de 40% dos eleitores registados em cada círculo para serem aprovados. Em caso de sucesso, terão lugar eleições parciais, nas quais todos os partidos poderão apresentar candidatos.

A oposição acusa o DPP de tentar obter uma maioria pela via administrativa e de minar o sistema multipartidário, enquanto os promotores das destituições apontam a proximidade do KMT à China, alegando corrupção e falta de cooperação institucional.

A questão chinesa dominou o debate, com Pequim a classificar os referendos como "fúteis" e a reiterar a inevitabilidade da "reunificação", por meios pacíficos ou militares.