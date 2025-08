Taiwan recebe primeiro lote de `drones` de combate Altius-600M da norte-americana Anduril

Em comunicado, o ministério indicou que os aparelhos, em número não especificado, foram entregues ao Exército na segunda-feira. O ministro da Defesa, Wellington Koo, recebeu esta terça-feira, em Taipé, o fundador da fabricante Anduril, Palmer Luckey.

Segundo Koo, os sistemas fornecidos proporcionam às Forças Armadas uma "capacidade de combate imediata" essencial para reforçar a defesa em profundidade e a capacidade ofensiva terrestre.

"Com os rápidos avanços tecnológicos, a utilização de `drones` no campo de batalha moderno tornou-se cada vez mais diversificada: além de servirem para reconhecimento e comunicações, são hoje uma capacidade essencial em operações assimétricas", afirmou o governante, citado no comunicado.

Face à "grave ameaça" representada pela China, o ministério continua a planear e adquirir `drones` de reconhecimento e ataque, para responder às exigências das operações defensivas, acrescentou.

Koo destacou ainda que a integração dos `drones` Altius-600M demonstra a determinação das Forças Armadas em adaptar-se às mudanças no campo de batalha e acelerar a introdução de tecnologias inovadoras. Sublinhou também a importância da cooperação entre Taiwan e os Estados Unidos no uso de tecnologias emergentes para enfrentar a ameaça chinesa e garantir a paz e estabilidade regionais.

Em junho de 2023, o Departamento de Estado norte-americano aprovou a venda a Taiwan de 291 `drones` Altius-600M, 720 mísseis Switchblade 300 e equipamento relacionado, num pacote avaliado em cerca de 360,2 milhões de dólares (310 milhões de euros).

Os Estados Unidos já forneceram os mesmos modelos de `drones` à Ucrânia, no contexto da invasão russa, e a formação de uma frota alargada de veículos aéreos não tripulados tornou-se uma prioridade estratégica para Taiwan, que vê na experiência ucraniana um exemplo claro de como a tecnologia pode ajudar a responder a uma eventual agressão por parte de Pequim.