Taiwan recebe segundo lote de 42 tanques M1A2T Abrams provenientes dos EUA

Os blindados, variantes do M1 Abrams - principal tanque de combate norte-americano -, chegaram na noite de domingo ao porto de Taipé e foram posteriormente transportados para um centro de treino do Exército taiwanês, localizado no condado de Hsinchu, no norte da ilha.

O Governo de Taiwan destinou cerca de 40.500 milhões de dólares taiwaneses (1.166 milhões de euros) para a aquisição de 108 tanques M1A2T entre 2019 e 2027. As viaturas vão integrar o Sexto Corpo do Exército, responsável pela defesa do norte da ilha.

Do total encomendado, 38 tanques chegaram em dezembro passado e 42 no domingo, estando a entrega dos 28 restantes prevista para 2026.

Os Abrams taiwaneses, que realizaram o primeiro exercício de fogo real na ilha em 10 de julho, estão equipados com canhões de 120 milímetros de alma lisa, capazes de perfurar blindagens de 850 milímetros de espessura e resistir a projéteis disparados pela maioria dos tanques em serviço no mundo.

A chegada do novo lote coincide com o agravamento das tensões entre Taipé e Pequim, que considera Taiwan, governada autonomamente desde 1949, como parte "inalienável" do território chinês.

Os Estados Unidos, principal fornecedor de armas à ilha, não mantêm relações diplomáticas com Taiwan, mas mantêm a possibilidade de defender o território em caso de conflito com a China.