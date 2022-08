Taiwan. Reino Unido convoca embaixador chinês para explicar atitude agressiva

O anúncio ocorreu no dia em que a China terminou seis dias de exercícios militares em redor da ilha de Taiwan, em resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipé.

"O Reino Unido e os seus parceiros condenaram em termos muito fortes a escalada da China na região em torno de Taiwan", disse a chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, numa declaração divulgada pelo seu gabinete.

Truss disse que deu instruções ao subsecretário dos Negócios Estrangeiros, Tim Barrow, para convocar o embaixador Zheng Zeguang "para explicar as ações do seu país".

"Nos últimos meses, temos assistido a um comportamento cada vez mais agressivo e retórico de Pequim, que ameaça a paz e a estabilidade na região", disse Truss, citada pela agência noticiosa espanhola EFE.

A ministra britânica apelou para que quaisquer divergências entre a China e Taiwan sejam resolvidas por meios pacíficos, "sem ameaças ou uso de força".

O Governo chinês descreveu a visita de Pelosi a Taiwan como "maníaca, irresponsável e irracional".

Numa declaração divulgada hoje, o Governo chinês reafirmou que não tolerará "atividades separatistas" em Taiwan e que utilizará a força para tomar a ilha se for necessário.

A China reivindica a soberania sobre Taiwan, que considera uma província rebelde desde que os nacionalistas se retiraram para a ilha em 1949, depois de perderem a guerra civil contra os comunistas.

Com mais de 23 milhões de habitantes, Taiwan situa-se a cerca de 180 quilómetros a leste da China, no noroeste do Oceano Pacífico.