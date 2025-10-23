Taiwan vai criar novos "batalhões de drones" face à pressão militar da China

Em declarações no Parlamento, citadas pela agência oficial CNA, o chefe do Estado-Maior do Exército, Chen Chien-yi, afirmou que a criação das unidades já está em curso, de acordo com o calendário de aquisição de equipamento e outros "marcos específicos", e que se prevê concluir a sua formação antes de julho de 2026.

Chen garantiu ainda que as Forças Armadas estão a reforçar as capacidades de combate contra veículos não tripulados, que passarão a integrar o sistema geral de defesa antiaérea e antimísseis da ilha.

Segundo o oficial, Taiwan está a recolher, observar e analisar "de forma sistemática" as estratégias e o desenvolvimento da guerra com `drones` por parte do Exército de Libertação Popular (ELP, Exército chinês).

A formação de uma vasta frota de `drones` tornou-se uma das prioridades de defesa de Taiwan, que vê na experiência ucraniana um exemplo claro de como utilizar tecnologia para enfrentar uma eventual agressão da China.

O aumento da pressão militar de Pequim no Estreito levou ainda o Governo de Taipé a propor uma subida do orçamento da Defesa para 3,32% do Produto Interno Bruto em 2026.