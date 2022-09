Tajiquistão-Quirguistão. Confrontos na fronteira matam dezenas de pessoas

Os Estados vizinhos Quirguistão e Tajiquistão partilham uma fronteira de mil quilómetros.

Em 2021, os combates mataram quase 50 pessoas. Nos últimos dias, a escalada de violência já vitimou o dobro de pessoas.







Há cinco dias ocorreram novos combates nas regiões de Batken e Osh, no sul do Quirguistão, que faz fronteira com o Tajiquistão. Os dois países acusam-se mutuamente de usar tanques, morteiros, artilharia de foguetes e drones, nomeadamente contra assentamentos civis.







Vídeos divulgados no Twitter mostram, por exemplo, tropas do Tajiquistão a destruírem uma ponte no rio Isfara.





Embora tenha sido acordado na sexta-feira um cessar-fogo, na noite de domingo o Quirguistão avançou com um balanço de mais, elevando o número total de mortos para 59. Num relatório separado, o Ministério da Saúde do Quirguistão disse que 139 pessoas ficaram feridas.Do lado do Tajiquistão, foram relatadas ase ferimentos em pelo menos 20, embora não tenha sido claro na publicação do número de vítimas. No sábado, o Ministério tajique do Interior afirmou que civis foram mortos no Tajiquistão durante o período de tréguas, mas não especificou quantos.O Quirguistão revelou ter deslocado da zona dos confrontos cerca de 137 mil pessoas, embora algumas já estejam a regressar a casa.Batken, a capital da região com o mesmo nome no sul do Quirguistão, tornou-se uma cidade fantasma desde o início das hostilidades. Todas as pequenas lojas e cafés estavam fechados, descreve um correspondente da, Danil Usmanov: "dois minimercados estavam abertos, mas os soldados eram os únicos clientes. Apenas um punhado de pessoas estava a usar os postos de gasolina".As áreas fronteiriças no Tajiquistão, que também sofreram ataques com morteiros, são mais populosas do que as do Quirguistão, mas as autoridades tajiques não relataram nenhuma evacuação em massa.De acordo com Usmanov, "o regime autoritário no Tajiquistão tem intimidado jornalistas e cidadãos à submissão".

Pressão internacional

Num comunicado do Kremlin,Os Estados vizinhos assinaram um cessar-fogo na sexta-feira, mas continua a haver queixas de alegados incumprimentos e de bombardeamentos de ambos os lados.O presidente russo, Vladimir Putin, ter-se-á multiplicado em contactos entre os executivos dos dois países para pedir ", de acordo com o comunicado.Segundo a Euronews, na manhã de domingo, guardas de fronteira do Quirguistão descreveram que a noite passou "calmamente, sem incidentes", mas reiteraram que "a situação na fronteira continua tensa". "Os líderes dos dois países estão a tomar todas as medidas necessárias para estabilizar a situação, parar todas as escaladas e provocações (...) de forma pacífica", acrescentaram os guardas.





As tropas tajiques ter-se-ão retirado das aldeias quirguizes que ocupavam após os confrontos.

Ainda no sábado,, telefonou para autoridades de ambos os lados, pedindo-lhes que ", afirmou um porta-voz da ONU.O Quirguistão declarou esta segunda-feira um dia de luto nacional pelos mortos nos confrontos., afirmou Usmanov.