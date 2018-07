Talco com amianto leva Johnson & Johnson a pagar quatro milhões

RTP13 Jul, 2018, 13:52 / atualizado em 13 Jul, 2018, 13:58 | Mundo

Seis das 22 mulheres morreram na sequência da doença. O veredito foi conhecido depois de seis semanas de vários testemunhos e alegações no tribunal de Saint Louis, nos Estados Unidos. A empresa foi processada por nove mil mulheres que afirmam que o pó talco contribuiu para o desenvolvimento do cancro do ovário.

A inalação das fibras libertadas pelo amianto é um perigo para a saúde.



Segundo a BBC as mulheres disseram que desenvolveram cancro do ovário depois de terem usado pó talco para bebés e gel de banho da marca. Os advogados das vítimas alegaram que a empresa sabia que o pó talco estava contaminado com amianto – utilizado em produtos comerciais e constituído por seis minerais metamórficos – desde 1970, mas não alertaram os seus consumidores.



Especialistas médicos testemunharam em tribunal que o amianto, um carcinogénico conhecido, é misturado com talco mineral – principal ingrediente dos produtos J&J – utilizado no baby powder e no gel de banho Shower to Shower.



"A multinacional encobriu provas da existência de amianto nos seus produtos durante mais de 40 anos", acusou Mark Lanier, um dos advogados. O defensor de uma das vítimas garantiu que foram encontradas partículas de talco e fibras de amianto nos tecidos dos ovários das mulheres.



“A Johnson & Johnson continua confiante de que os seus produtos não contêm amianto e não causaram cancro. Vamos prová-lo”, afirmou Carol Goodrich, porta-voz da empresa.



Segundo a BBC, a agência federal de saúde dos Estados Unidos - Food and Drug Administration - fez um estudo entre 2009 e 2010 a várias amostras de talco na empresa e não encontrou amianto. Mark Lanier, advogado, disse em tribunal que a FDA e a J&J usaram métodos de testes falsos.



A instituição de caridade Ovacome refere que, para o risco de cancro no ovário, contribuem vários fatores e não apenas o talco. "Mesmo que o talco aumente ligeiramente o risco, poucas mulheres que usam talco terão cancro do ovário. Além disso, se alguém tiver cancro do ovário e usar talco, parece improvável que o uso de talco tenha sido o motivo pelo qual desenvolveram cancro”, disse a instituição.