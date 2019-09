Talibans advertem Trump sobre consequências de interromper negociações

“Trump cancelou as negociações com o Emirado Islâmico [autodesignação dos talibans], isto prejudicará sobretudo os próprios Estados Unidos", advertiu o movimento rebelde, em comunicado.



Os talibans asseguraram que "não se contentarão com nada que não seja o fim da ocupação [...] e continuarão com a sua luta para alcançar este grande objetivo".



"A luta dos últimos 18 anos (...) vai continuar até que a ocupação estrangeira termine e os afegãos tenham a possibilidade de viver como escolheram", pode ler-se ainda nesse comunicado.



As negociações de paz entre os Estados Unidos e o grupo taliban estavam prestes a ser concretizadas, mas Donald Trump voltou a dar um passo atrás.





Na noite deste sábado, o Presidente dos Estados Unidos decidiu cancelar uma reunião secreta, em Camp David, com os líderes talibãs e com o Governo afegão. A decisão de Donald Trump surgiu devido ao atentado desta quinta-feira, em Cabul, reivindicado pelos rebeldes. O ataque provocou 11 vítimas mortais, incluindo um soldado norte-americano.

