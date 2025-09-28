Talibãs anunciam que Rússia propôs adesão ao "Formato Moscovo"

"A Federação Russa, pela primeira vez, receberá o Emirado Islâmico do Afeganistão (como são chamados os talibãs) como membro deste formato", esperando-se que uma delegação talibã participe na próxima reunião do grupo em outubro, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo afegão de facto.

O gesto, que ainda não foi confirmado por Moscovo, representa um passo em frente na busca do regime islamita por legitimidade internacional, que não foi formalmente reconhecida por quase nenhum país desde que chegou ao poder em 2021.

O anúncio foi feito após uma reunião em Cabul entre o ministro dos Negócios Estrangeiros, Amir Khan Muttaqi, e o embaixador russo, Dmitri Zhirnov.

O "Formato Moscovo" é uma plataforma de consulta sobre o Afeganistão criada pela Rússia em 2017 para coordenar uma resposta regional à crise afegã, muitas vezes vista como um contrapeso à influência ocidental.

Até agora, os talibãs só participavam como convidados.

De acordo com o comunicado emitido pelos talibãs, foi o embaixador Zhirnov quem transmitiu o convite durante a reunião.

Muttaqi saudou a notícia como um "passo importante e fundamental" e expressou otimismo de que "quadros regionais como este desempenharão um papel fundamental na construção de confiança e na promoção de progressos positivos entre o Afeganistão e a região", de acordo com um comunicado.

Em julho passado, a Rússia tornou-se a primeira potência mundial a reconhecer formalmente o governo talibã como a autoridade legítima no Afeganistão.