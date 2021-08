Talibãs conquistam décima capital provincial, a 150 quilómetros de Cabul

"Posso confirmar que Ghazni caiu esta manhã nas maõs dos talibãs. Eles assumiram o controlo de áreas chave da cidade: o gabinete do governador, a sede da polícia e a prisão", disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o chefe do conselho provincial de Ghazni, Nasir Ahmad Faqiri, acrescentando que os combates ainda estavam a decorrer em algumas zonas.

Os talibãs lançaram uma grande ofensiva contra as forças do Governo de Cabul no início de maio, após o anúncio da retirada final das forças internacionais do Afeganistão, que deve estar concluída no final deste mês.

Localizado na Ásia, o Afeganistão faz fronteira com seis países (Paquistão, Tajiquistão, Irão, Turquemenistão, Uzbequistão e China), sendo a paquistanesa a mais extensa, com 2.670 quilómetros.