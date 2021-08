Talibãs declaram Emirado Islâmico do Afeganistão como nação livre e soberana

Os líderes do movimento extremista islâmico caminharam através da pista, num simbólico gesto de vitória.



A retirada das forças militares norte-americanas aconteceu por volta da meia noite, com a saída do último avião C-17 dos Estados Unidos.



O momento foi celebrado nas ruas de Cabul com fogo de artifício e disparos de armas.



O Aeroporto Hamid Karzai ficou, agora, sem controlo de tráfego aéreo.



Mas o porta-voz dos Talibã admitiu pedir ajuda ao Qatar ou à Turquia para repor as necessidades técnicas do aeroporto.