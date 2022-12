Talibãs detêm mulheres que se manifestavam contra proibição de estudar em Universidades

O grupo de manifestantes, composto por "ativistas sociais, raparigas e estudantes" gritava palavras de ordem – como "ou todos ou ninguém" e "queremos igualdade de oportunidades educativas" – durante o protesto em Cabul "contra a cruel decisão do governo talibã". De forma a neutralizar o protesto, as autoridades prenderam cinco mulheres que se manifestavam e ainda três jornalistas presentes nos protestos, na capital do Afeganistão.





O acesso das universidades no Afeganistão às mulheres foi proibido, na segunda-feira, porque estas "não respeitaram o código de vestuário", justificou entretanto o ministro talibã do Ensino Superior durante uma entrevista na televisão estatal.



"Essas alunas que iam para a universidade (...) não respeitavam as instruções do hijab. O hijab é obrigatório no Islão", disse Neda Mohammad Nadeem.



A organizadora da marcha de protesto, Basira Hussaini, disse à agência de notícias espanhola Efe, queSegundo várias imagens partilhadas nas redes sociais, dezenas de mulheres com os hijabs vestidos marchavam pelas ruas de Cabul, com faixas e gritos de protesto. A organização planeou, inicialmente, reunir-se em frente à Universidade de Cabul, considerada a maior e mais prestigiada do país, mas o local foi cercado por forças de segurança afegãs.





Despite earlier warnings & threats by security officials, Afghan women took to the streets of Kabul to protest Taliban’s decision of suspending universities for women. The message is loud & clear: Education, work & freedom. #LetHerLearn pic.twitter.com/PQ01AG6jL5 — Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) December 22, 2022



BBC terem sido alvo de violência ou mesmo detidas pelas autoridades talibãs. Uma das mulheres envolvidas no protesto afirmou mesmo ter sido “fortemente espancada”., disse a testemunha sob condição de anonimato.

Apesar de a maioria dos manifestantes serem cidadãs afegãs, alguns homens decidiram juntar-se, num ato de desobediência civil, em solidariedade para com as mulheres. Entre os manifestantes do género masculino, estavam cerca de 50 professores universitários que renunciaram aos cargos e alguns estudantes que se recusaram a fazer os exames.







Este protesto ocorreu um dia depois de as autoridades talibãs terem decretado oficialmente a proibição do ensino universitário às estudantes afegãs. Na quarta-feira, as mulheres foram impedidas de entrar nos estabelecimentos universitários.



A proibição decretada pelos fundamentalistas, condenada por vários países e organizações internacionais, incluiu-se na vasta lista de restrições contra as mulheres, tais como impostos sobre o acesso ao ensino secundário, segregação no uso dos espaços públicos, além da obrigação do véu islâmico.

Ocidente condena restrição





Os Estados Unidos e 11 aliados, assim como a União Europeia, já expressaram a sua condenação, em comunicado conjunto, da decisão do regime talibã de proibir o acesso das mulheres às universidades no Afeganistão, exigindo a “suspensão imediata” da medida.



Esta quinta-feira, na sequência da detenção das manifestantes, o secretário de Estado dos EUA afirmou que os Talibãs estavam a tentar condenar as mulheres afegãs "a um futuro sombrio sem oportunidades", proibindo-as de frequentar universidades.



Numa conferência de imprensa, Antony Blinken disse que o regime atual do Afeganistão vai falhar na tentativa de melhorar as relações com o resto do mundo, se esta medida não for revertida.



"Haverá custos se isso não for revertido", declarou.







Na segunda-feira, o regime talibã do Afeganistão proibiu, “até nova ordem”, a admissão de mulheres nas universidades públicas e privadas de todo o país. Num curto comunicado, difundido também pela rede de televisão oficial Tolo, o Ministério afegão do Ensino Superior apela à suspensão da admissão de mulheres nas instituições de ensino superior.



O ministro da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício afegão, Mohamad Khalid Hanafi, também precisou que a reabertura dos centros educativos, encerrados desde a chegada ao poder dos talibãs, “depende em grande medida da criação de um ambiente cultural e religioso decente".