Talibãs na Suíça em formação sobre princípios humanitários e contactos diplomáticos

"Os membros da delegação debateram o acesso humanitário e as populações necessitadas, a proteção dos agentes humanitários e o respeito dos direitos humanos", confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço (DFAE).

Outros temas na agenda das conversações mantidas pelos talibãs abrangem a proteção de crianças em situações de conflito e a gestão dos terrenos com minas antipessoais.

O Afeganistão é o país com mais minas antipessoais dispersas pelo seu território e com mais pessoas mortas ou mutiladas por estes engenhos mortíferos.

Uma dezena de representantes talibãs vão frequentar seminários sobre estas questões, que decorrerão durante toda a semana e de forma confidencial.

A organização não governamental (ONG) Geneva Call foi a responsável por esta iniciativa, ao definir-se como a única desta área que se centra em exclusivo na promoção de uma alteração sustentada do comportamento dos grupos armados face à população civil.

Um porta-voz da diplomacia suíça também fez questão de precisar que esta visita "não constitui uma legitimação nem um reconhecimento" do regime que tomou o poder em agosto de 2021, após vinte anos de guerrilha e que ainda não é reconhecido pela generalidade dos países.

A agência noticiosa suíça ATS Keystone indicou que a delegação afegã é chefiada pelo mufti Latifullah Hakimi, um alto responsável do Ministério da Defesa e que dirige a Comissão responsável por identificar abusos no interior do movimento.

No decurso desta deslocação, está ainda previsto para esta semana um encontro com uma delegação da DFAE, composta por representantes da Direção do Desenvolvimento da Cooperação (DDC), da Divisão Paz e Direitos Humanos e da Divisão Política Ásia e Pacífico.

O Afeganistão confronta-se não apenas com uma sucessão de prolongados conflitos armados, mas ainda de condições meteorológicas extremas, e ultimamente com o impacto económico e social da doença covid-19.

Segundo dados da ONU, 23 milhões de afegãos estão ameaçados de desnutrição, e a grande maioria da população vive na pobreza.