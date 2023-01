Talibãs paquistaneses consideram queima do Corão na Suécia uma provocação

O TTP "condena fortemente este ato hediondo e exige veementemente que o mundo islâmico tome medidas práticas", disse o porta-voz do grupo talibã, Muhammed Khurasani, num comunicado.

A profanação e queima de bens sagrados islâmicos como o Alcorão "provoca um quarto da população mundial, ferindo os seus valores religiosos, as suas emoções e equivale a desafiar o seu orgulho religioso", explicou o porta-voz dos talibãs.

"Liberdade de opinião não significa que os bens do Islão devam ser profanados", acrescentou o TTP no comunicado, alegando que as leis internacionais foram violadas com este ato e pedindo à comunidade islâmica para que atue.

O extremista radical Rasmus Paludan - um advogado dinamarquês que também é cidadão sueco - queimou no sábado uma cópia do livro sagrado muçulmano em frente à embaixada turca em Estocolmo, onde também exibiu um desenho que ironizava a sexualidade do profeta Maomé.

Paludan, que defendeu o seu direito à liberdade de expressão durante o evento, tornou-se um fenómeno viral nas redes sociais na Dinamarca há alguns anos, quando protagonizou outras provocações envolvendo o Alcorão em bairros de imigrantes.

Após várias sentenças menores por crimes racistas e uma proibição pelas autoridades eleitorais dinamarquesas por manipulação de declarações de eleitores, Paludan tentou agora a sorte na Suécia, onde cometeu atos semelhantes, que levaram a tumultos na Páscoa do ano passado.

A queima do Alcorão em Estocolmo gerou protestos do Governo turco -- que ameaçou deixar de apoiar a adesão da Suécia à NATO - e de outros países de maioria muçulmana, como Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait e Marrocos.

Um polícia e sete manifestantes ficaram feridos hoje em Bagdade durante uma manifestação organizada defronte da embaixada da Suécia na capital iraquiana para protestar contra a queima de um exemplar do Alcorão em Estocolmo.

Fonte do Ministério do Interior iraquiano, citada pela agência noticiosa France-Presse (AFP), adiantou que entre 400 a 500 manifestantes protestaram diante da missão diplomática da Suécia em Bagdade e tentaram entrar no edifício da embaixada, tendo sido impedidos pela polícia, o que desencadeou os confrontos.

Na vizinha Síria, em al-Bab, uma cidade do norte sob o controlo das forças turcas, algumas centenas de pessoas também se manifestaram pelos mesmos motivos, informou o correspondente da AFP.

Os manifestantes queimaram a bandeira sueca e entoaram palavras de ordem contra o país nórdico.

A polícia sueca considerou, então, que a Constituição e as liberdades de manifestação e expressão na Suécia não justificavam a proibição desta manifestação em nome da ordem pública.

A autorização dada a esta manifestação anti-islâmica provocou um incidente diplomático com a Turquia, com muitos outros países muçulmanos a expressarem indignação.