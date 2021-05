Tambores de guerra. Militares australianos falam em conflito com a China

De acordo com este jornal, o general Adam Findlay disse às Forças Especiais australianas, durante um briefing privado em abril do ano passado, para se preparem para a guerra com a China.





Este general descrevia Pequim como a maior ameaça para a região. Findlay foi Comandante de Operações Especiais no Exército australiano. Acabou por abandonar o cargo ainda no ano passado.





Mas enquanto estava em funções, deixou muito claro que a China tem estado em conflito com a Austrália na chamada "zona cinzenta" para atingir os objetivos pretendidos. Confronto através de ataques informáticos, recolha de informação secreta e até mesmo sanções comerciais.





O som dos tambores de guerra na Austrália também está a ser ouvido noutros pontos de poder. O ministro australiano da Defesa, Peter Dutton, disse no mês passado que o país devia ser "realista" sobre as intenções chinesas e que um confronto militar por causa de Taiwan não "deve ser descurado".





Também o responsável pelos Assuntos Internos australianos, Mike Pezzullo, afirmou numa mensagem interna que os países democráticos como a Austrália podem "ouvir os tambores" de guerra, sem no entanto mencionar a China.





Recentemente, também o primeiro-minsitro sinalizou que a Austrália não abandona a possibilidade de um conflito. Como? Anunciou um investimento adicional de 580 milhões no setor militar.



É preciso ter em conta que o poderia militar australiano é muito inferior ao da China, que investe 10 vezes mais. Há também um outro aspeto crucial. A China é uma potência nuclear. A Austrália não.





É conhecido no entanto a posição dos EUA em relação a Taiwan e a possibilidade de invasão chinesa. A Austrália sabe que tem esse apoio dos norte-americanos. Muita desta retórica de Canberra estará alinhada com os norte-americanos.



A verdade é que qualquer ação da China sobre Taiwan pode atirar toda esta região para um conflito militar. Essa possibilidade assustadora será talvez a razão pela qual outras nações próximas, com a Coreia do Sul e o Japão, têm estado em relativo silêncio.