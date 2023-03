Tanques Leopard 2 prometidos pela Noruega já chegaram à Ucrânia

Kiev considera estes tanques decisivos para as operações ofensivas de recuperação dos territórios ocupados pela Federação Russa.



Junto com os Leopard 2 noruegueses seguiram também quatro carros de apoio.



Enquanto isso, as tropas ucranianas estão a ser treinadas na Polónia.