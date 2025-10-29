Tanzânia. Eleições sem os principais partidos da oposição

O dia eleitoral na Tanzânia evoluiu para protestos com a polícia a dispersá-los com gás lacrimogéneo.



Espera-se que a eleição seja uma vitória fácil para a presidente Samia Suluhu Hassan e para o seu partido no poder, uma vez que o principal líder da oposição está preso sob acusações de traição, que nega, e o seu partido boicotou a votação.



Várias pessoas ficaram feridas no confronto, depois de grupos de manifestantes se terem reunido ao longo das principais autoestradas para exigir reformas eleitorais e liberdade de expressão política.



Os manifestantes atearam fogo a ruas, vandalizaram autocarros e causaram grandes danos em terminais rodoviários e outras infraestruturas públicas.