Tarifas aduaneiras "em breve". Agora Trump ameaça a Europa

No domingo à noite, Trump repetiu queixas sobre o grande défice comercial dos EUA com a UE e o desejo de que a Europa importe mais carros e produtos agrícolas norte-americanos. "Não levam os nossos automóveis nem os nossos produtos agrícolas, praticamente nada, e todos nós compramos milhões de automóveis, níveis enormes de produtos agrícolas”, queixou-se Trump à imprensa.



Nestas declarações à comunicação social, no domingo, Trump dramatizou a relação comercial com os europeus: "Estão realmente a aproveitar-se de nós, temos um défice de 300 mil milhões de dólares (293 mil milhões de euros)".



Por isso, a aplicação de tarifas “definitivamente vai acontecer com a União Europeia, eu posso garantir”. “Eu não diria que há um cronograma, mas será em breve”.







Donald Trump escreveu em letras maiúsculas, na rede social que fundou: "Haverá sofrimento? Sim, talvez (e talvez não). Mas vamos tornar a América grande de novo e tudo valerá a pena".





A resposta da União Europeia não demorou e foi em tom de lamento. Bruxelas avisa que a imposição de mais tarifas pelos EUA vai ter consequências "nocivas para todas as partes".





A Comissão Europeia, em comunicado, garante que, se os EUA aumentarem as taxas aduaneiras, vai "retaliar com força”. “A UE acredita firmemente que direitos aduaneiros baixos promovem o crescimento e a estabilidade económica”, refere Bruxelas.



França ameaça com resposta firme

Apesar de a União Europeia ainda não ter tomada uma decisão oficial, a França defendeu no domingo uma “resposta mordaz” da Europa face às ameaças de novas tarifas aduaneiras pelo presidente norte-americano.





A troca de ameaças surgiu depois de Trump ter assinado, no sábado, a ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China.





Na noite de domingo, Trump disse que vai falar com Justin Trudeau esta segunda-feira. Depois disse que vai falar também com o México, embora não tenha referido uma data para conversar com a presidente mexicana.





No Canadá, o departamento de finanças publicou uma lista de produtos dos EUA importados que vão ser alvo de uma tarifa de 25 por cento, a partir de terça-feira. Este anúncio oficial leva a população no Canadá a partilhar sugestões nas redes sociais sobre alternativas aos produtos norte-americanos.