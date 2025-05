Tarifas. China e EUA vão sentar-se à mesa das negociações

Foto: EPA

Em entrevista à televisão Fox News, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos adianta que as conversações devem começar em breve.



Para além dos Estados Unidos, também a China confirma que está a avaliar uma proposta de negociação apresentada pelos Estados Unidos, para que os dois países comecem a discutir as tarifas à importação de produtos.



Desde o início de Abril, que Donald Trump aplicou taxas alfandegárias à China, que foram subindo até aos 145%. Pequim retaliou com tarifas de 125% aos produtos norte-americanos.