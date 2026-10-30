Mundo
Tarifas, custo de vida e economia dominam campanha nas eleições intercalares norte-americanas
As tarifas, o custo de vida e a economia não fogem aos temas que surgem nos debates e comícios na campanha para as eleições intercalares nos Estados Unidos.
No Estado do Michigan, um dos Estados decisivos destas eleições, além dos “ingredientes” normais, surgem os tradicionais ataques políticos ao candidato democrata, acusado pelos republicanos de ter ligações ao radicalismo islâmico.
A reportagem é da correspondente da antena 1 em Washington, Cândida Pinto.
A reportagem é da correspondente da antena 1 em Washington, Cândida Pinto.