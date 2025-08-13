Tarifas EUA. O efeito Trump em países do continente africano

As Tarifas de Trump estão a deixar o continente africano "ao colo da China". Uma análise frequente com um ponto de vista essencialmente norte-americano onde a China parece resumir-se a "rival dos Estados Unidos" e o continente africano a um"bebé de colo".

O efeito das tarifas que a Administração Trump está a impôr a países africanos deve ser acompanhado e em detalhe.

Para já, efeito e reação de dois países da África Austral.

A África do Sul está a rever o acordo comercial que irá propor aos Estados Unidos. E no Lesotho, a redução de tarifas chegou tarde demais.