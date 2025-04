Tarifas norte-americanas. UE vai manter sistema de IVA

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, considerou que o IVA – impostos sobre o valor acrescentado – é uma barreira comercial adicional.



Sefcovic disse ainda que os negociadores da UE não viam um compromisso que conduzisse a uma solução mutuamente aceitável, depois da administração do presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado na semana passada uma ampla ronda de tarifas para a maioria dos produtos importados.



Sefcovic acrescentou que se as negociações não conseguissem chegar a acordo, as contramedidas da própria UE sobre as tarifas dos EUA, que terão início a 15 de abril, não poderiam ser adiadas.