Taur Matan Ruak defende união para combater pobreza, desemprego e miséria em Timor-Leste

"Cabe-nos agora continuar o seu trabalho e conduzir a nação para a frente, unidos no combate à pobreza, ao desemprego e à miséria no nosso país. Já alcançámos a vitória da independência, mas ainda não atingimos uma vida digna para todos", afirmou Taur Matan Ruak.

O também antigo chefe de Estado de Timor-Leste falava aos jornalistas na residência de Francisco Guterres "Lu Olo", que morreu domingo num hospital em Kuala Lumpur, na Malásia, e cujo corpo chegou hoje a Díli.

"Timor-Leste sofreu uma grande perda. O povo timorense perdeu uma pessoa de grande valor. O irmão Lu Olo, como se diz em português, era uma verdadeira joia humana. Uma pessoa paciente, determinada, disciplinada e cumpridora dos seus deveres. Perdemo-lo, mas o caminho que deixou, permanece", afirmou Taur Matan Ruak, companheiro de luta de Francisco Guterres.

Taur Matan Ruak apelou também aos jovens timorenses para aprenderem com os bons exemplos deixados por "Lu Olo".

Francisco Guterres "Lu Olo", de 71 anos, foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

O velório de "Lu Olo" começou hoje na sua residência. O funeral realiza-se na sexta-feira.

Presente no velório, esteve também o chefe das Forças de Defesa de Timor-Leste, Falur Rate Laek, que recordou "Lu Olo", com quem partilhou grande parte da sua vida.

"Estudámos juntos na juventude, combatemos juntos, participámos juntos na resistência, enfrentámos dificuldades e sofrimentos em conjunto e, depois da independência, continuámos a construir a nação lado a lado", disse, visivelmente emocionado, o tenente-general.

O comandante das F-FDTL acrescentou que os timorenses estão profundamente tristes e consternados, mas que o legado de Francisco Guterres vai continuar a ser uma referência.