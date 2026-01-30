Taxa de aprovação de Trump cai para mínimo de 37%

A popularidade de Trump em janeiro ficou abaixo dos 40% registados na última medição do Pew, em setembro, e do anterior mínimo (38%, em agosto) desde início do seu segundo mandato, há um ano, detalhou o centro de pesquisas.

A desaprovação do seu desempenho subiu para 61%, enquanto 50% consideraram as suas ações "piores do que o esperado" e 52% manifestaram apoio a "poucas ou nenhumas" das suas políticas.

Apenas cerca de um em cada cinco, 21%, considerou que o seu desempenho foi "melhor do que o esperado", e 27% manifestaram apoio a "todas ou à maioria" das suas políticas.

"A queda do apoio veio exclusivamente dos republicanos. No ano passado, 67% disseram apoiar todos ou a maioria dos planos e políticas de Trump. Hoje, dizem-no 56%", afirmou o Pew Research Center.

A confiança dos republicanos nas qualidades de Trump também diminuiu, com menos de metade dos apoiantes do Presidente, 42%, a expressarem "extrema ou muita confiança" de que este "atua de forma ética", em comparação com 55% no ano anterior.

A sondagem foi publicada depois de Trump ter iniciado a sua campanha para as eleições intercalares em novembro com um comício no Iowa na terça-feira, em plena crise após as mortes a tiro de dois manifestantes por agentes de imigração em Minneapolis, Minnesota.

A proporção de republicanos que identifica em Trump "respeito pelas normas democráticas" também desceu para 52%, e a proporção dos que acreditam que tem capacidade mental para o cargo desceu para 66%.

Considerando a população em geral, 51% disseram ter "pouca ou nenhuma confiança" nas capacidades de liderança do presidente, enquanto 50% sentem o mesmo em relação à sua saúde física.

Quanto às relações com o poder legislativo, 61% dos republicanos acreditam que os membros do seu partido no Congresso "não são obrigados a apoiar Trump se discordarem dele", em comparação com 55% há um ano, enquanto 82% dos democratas acreditam que os seus representantes "devem opor-se a Trump, mesmo que isso dificulte a resolução dos problemas", em comparação com 70% que pensavam da mesma forma há um ano.

O inquérito foi realizado por telefone e online, entre 20 a 26 de janeiro, junto de 8.512 adultos, com uma margem de erro de 1,4% e um nível de confiança de 95%.