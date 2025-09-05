Taxa de desemprego nos EUA sobe para 4,3% em agosto

Em julho, a taxa de desemprego tinha sido de 4,2%.

No mês passado, contabilizaram 22.000 novos postos de trabalho, menos de um terço do que tinha sido reportado em julho.

Este é o primeiro relatório publicado pelo BLS, após o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter demitido o líder da agência por considerar que os dados reportados em julho (mais 73.000 postos de trabalho, antes da revisão) estavam deturpados.

O Ministério do Trabalho reviu em alta os dados de julho, passando de 73.000 postos de trabalho criados para 79.000.

Em agosto, o número de desempregados aproximou-se dos 7,4 milhões, quando no mês anterior tinha sido de 7,2 milhões.

Já o número de pessoas empregadas a tempo parcial situou-se em 4,7 milhões, mais 65.000.