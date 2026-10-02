Taxa de inflação na zona euro deve subir para 3,8% em setembro

De acordo com o serviço oficial de estatística da União Europeia, os prços na área do euro deverão ter subido 3,8% em setembro, face aos 3,2% registados em agosto e aos 2,2% do mesmo mês de 2025.

Analisando as principais componentes da inflação na área do euro, prevê-se que a energia apresente a taxa anual mais elevada em setembro (18,8%, em comparação com 14,3% em agosto), seguida dos serviços (3,2%, face a 3,0%), da alimentação, álcool e tabaco (1,4%, contra 1,1%) e dos bens industriais não energéticos (1,1%, em comparação com 1,2% em agosto).