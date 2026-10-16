Taxa de inflação sobe para 3,8% na zona euro e na UE em setembro

Segundo os dados do serviço estatístico europeu, na área do euro, o indicador aumentou tanto face aos 2,2% de setembro de 2025, quanto aos 3,2% de agosto.

Na UE, a taxa de inflação homóloga também avançou para os 3,8%, que se comparam com 2,6% do mesmo mês de 2025 e 3,2% de agosto.

Os preços homólogos da energia, por outro lado, subiram 18,9% em setembro, depois de terem recuado 0,4% no mesmo mês de 2025 e subido 14,3% em agosto.

As taxas anuais mais baixas foram registadas na Suécia (1,0%), na Hungria e na Dinamarca (ambas com 2,1%) e na República Checa (2,4%).

Já as taxas anuais mais elevadas, medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IPHC), registaram-se na Roménia (6,5%), na Lituânia (6,1%) e na Bulgária (5,6%). Em comparação com agosto de 2026, a inflação homóloga diminuiu num estado-membro, manteve-se estável em três e aumentou em 23.

Em Portugal, a inflação medida pelo IHPC foi, em setembro, de 3,6%, estável face a agosto e acima dos 1,9% homólogos.