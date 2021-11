Taxa de natalidade na China cai para nível mais baixo dos últimos 43 anos

Em 2020, o número de recém-nascidos no país registou uma queda de 15 por cento, sendo a pandemia da Covid-19 uma das causas apontadas.É a primeira vez em mais de quatro décadas que o número de nascimentos, no país mais populoso do mundo, é inferior a dez por mil., de acordo com o último relatório do National Bureau of Statistics Há, portanto, menos nascimentos e uma população cada vez mais envelhecida na China.

A taxa de natalidade do país tem estado em queda nos últimos anos, mas estes níveis mínimos podem representar uma ameaça a uma das maiores economias do mundo, quando a atual população em idade ativa chegar à idade da reforma.



Crise demográfica

O Governo chinês está, desde há uns anos, a enfrentar um desafio demográfico e a tentar evitar um potencial declínio da população após décadas de políticas de intervenção no controlo da natalidade, como a política do “filho único”. No entanto, não comentou nem indicou qualquer razão que explique os dados agora divulgados.



Os demógrafos já tinham alertado para o número relativamente baixo de mulheres em idade fértil e para o custo cada vez maior da habitação, da educação e da saúde – ou seja, o custo da criação de uma família. Os novos números confirmam que o crescimento populacional na segunda economia do mundo está a diminuir drasticamente e os especialistas estimam que a taxa de natalidade pode ter uma nova queda este ano.



Os problemas populacionais da China são em grande parte impulsionados por uma política do filho único que foi implementada em 1980 e funcionou - com algumas exceções - até 2015. A China revelou uma queda nos divórcios pela primeira vez desde pelo menos 1985, para cerca de 4,3 milhões, embora também houvesse menos casamentos (8,14 milhões), em comparação com 9,27 milhões no ano anterior.



Com o declínio de nascimentos e o número estável de óbitos, a nação mais populosa do planeta está a caminhar para um crescimento zero da população, de acordo com os especialistas, e prevê-se que diminua ainda mais nos próximos anos.