Tbilisi. Capital da Geórgia em tumulto com lei dos "agentes estrangeiros"

A lei dos “agentes estrangeiros” tem como objetivo considerar que organizações não-governamentais ee que possam ser alvo de multas substanciais.O partido que está no poder na Geórgia diz que a lei se baseia numa legislação norte-americana dos anos 30. Mas a presidente do país, Salome Zourabichvili, criticou a legislação,Na última terça-feira, os manifestantes entraram em confrontos com a polícia, que atirou gás pimenta e canhões de água para dispersar os manifestantes. As pessoas que protestavam responderam com o arremesso de pedras.Esta quarta-feira,Muitas pessoas juntaram-se à frente do Parlamento georgiano. Acompanhados de bandeiras da União Europeia gritaram “Não à lei russa”.Esta lei vem agravar o fosso que separa o partido que governa, o Sonho Georgiano, e a presidente do país Salome Zourabichvili, que é marcadamente pró-europeia e que se afastou do partido desde que o mesmo venceu as eleições em 2018.Por isso, a presidente georgiana tem mostrado estar ao lado dos manifestantes, acusando os legisladores de terem violado a Constituição e(já que há formas de o Parlamento aprovar a lei sem chegar à presidente).Os críticos à liderança na Geórgia, o que tem levado o país a abordagens mais repressivas nos últimos anos. Depois da guerra com a Rússia, em 2008, a maioria da sociedade da Geórgia é anti-Moscovo e não aceita que o governo se aproxime do regime de Putin.A Comissão U.S. Helsinki, que monitoriza direitos por toda a Europa, disse que“O partido que lidera tem insistido de forma grosseira no progresso desta lei o que é alarmante e uma reflexão sobre como Moscovo tem cada vez mais influência sobre Tbilisi”, disse a organização nas redes sociais.O líder da maioria parlamentar, Irakli Kobakhidze, defendeu a lei já que a mesma vai permitir perceber qual é a raíz daqueles que tentam lutar contra o país e a Igreja Ortodoxa da Geórgia e criticou a “oposição radical” por incitar os manifestantes a “violência sem precendentes”.A União Europeia já expressou a sua preocupação com o que está a acontecer em Tbilisi., numa altura em que a Geórgia tenta entrar para a União Europeia.