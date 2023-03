Teatro de Zaporizhia procura preservar a cultura em tempo de guerra

Treze mortos, incluindo um bebé de oito meses, formam o último balanço das vítimas do ataque com um míssil que atingiu um prédio residencial do centro de Zaporizhia, na passada quinta-feira. Apesar da alta tensão, o teatro local continua a funcionar, numa tentativa de salvar a cultura em tempo de guerra.