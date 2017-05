Teatro evacuado em Londres após ameaça de bomba

RTP 27 Mai, 2017, 16:07 / atualizado em 27 Mai, 2017, 16:58 | Mundo

Foi criado um perímetro de segurança junto ao local, várias estradas foram cortadas e tanto o público como o elenco foram obrigados a abandonar o local.



Em causa está uma ameaça de bomba recebido pela polícia. Até ao momento não há mais informações das autoridades britânicas.



Centenas de pessoas foram retiradas do teatro ainda durante o espetáculo.



Segundo a Associated Press, a polícia informou estar no local, enquanto espetadores utilizaram a rede social Twitter para relatar o pedido de saída do local onde decorria uma matiné da peça "Woyzeck", protagonizada pelo ator inglês John Boyega.



Por enquanto são desconhecidos outros pormenores desta operação na capital do Reino Unido, num dia em que a primeira-ministra, Theresa May, anunciou a descida em um nível do alerta terrorista no país, de "crítico" para "severo".



O alerta máximo tinha sido decretado após o atentado, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, na segunda-feira em Manchester.





