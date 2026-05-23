Teerão acusa Estados Unidos de sabotarem negociações para fim da guerra

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, queixou-se ao secretário-geral da ONU, António Guterres, das "posições contraditórias e das repetidas exigências excessivas" dos Estados Unidos, noticiaram as agências iranianas Tasnim e Fars.

Segundo Araghchi, estes fatores "estão a prejudicar o processo negocial liderado pelo Paquistão".

"Apesar da profunda desconfiança em relação aos Estados Unidos, a República Islâmica do Irão tem-se empenhado neste processo diplomático com sentido de responsabilidade e a máxima seriedade, e está a esforçar-se para alcançar um resultado razoável e equitativo", acrescentou o ministro iraniano, citado pelas agências.

O líder do Exército paquistanês, marechal Asim Munir, chegou a Teerão na sexta-feira, no âmbito dos esforços de mediação do seu país.

Segundo a agência de notícias Irna, manteve um encontro demorado com Araghchi sobre "os mais recentes esforços e iniciativas diplomáticas destinadas a evitar uma maior escalada".

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, já tinha declarado que as divergências entre Teerão e Washington continuam "profundas".

De acordo com Baghai, questões como o fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano, a situação no estreito de Ormuz e o bloqueio norte-americano aos portos iranianos continuam "por resolver", assim como a questão nuclear.

O Qatar, diretamente afetado pela guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro, e outros países da região procuram simultaneamente esforços alternativos de mediação.

Teerão confirmou a visita de uma delegação do Qatar na sexta-feira.

A imprensa norte-americana noticiou que Washington estaria a considerar novos ataques contra Teerão.

Segundo a CBS News, os militares norte-americanos estão a preparar-se para possíveis bombardeamentos durante o fim de semana.

Na sexta-feira, Donald Trump reuniu os conselheiros mais próximos para discutir a guerra, noticiou o portal de notícias Axios, e anunciou que não poderá estar presente no casamento do filho mais velho, Don Jr., nas Bahamas, este fim de semana, para permanecer em Washington, por "razões relacionadas com assuntos de Estado".