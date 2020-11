Teerão acusa Israel. Assassinado cientista de topo do programa nuclear do Irão

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror. — Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

A ediçãodo jornal israelitarefere-se a Mohsen Fakhrizadeh como. O cientista iraniano foi abatido a tiro em Absard, a leste da capital Teerão, num ataque cuja autoria está a ser atribuída a Israel, entre a liderança do regime.Testemunhas citadas pela agência estatal Fars disseram ter ouvido uma explosão e metralhadoras.“Infelizmente, a equipa médica não conseguiu reanimá-lo e, há alguns minutos, este administrador e cientista atingiu o alto estatuto do martírio, após anos de esforços e luta”, declarou em comunicado o Ministério iraniano da Defesa.Por seu turno,“Esta cobardia – com sérios indícios de um papel de Israel – mostra um belicismo desesperado dos perpetradores”, acusou Javad Zarif., acrescentou o governante iraniano.Por agora, o Governo israelita mantém-se em silêncio.Como recorda o, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu referiu-se, em abril de 2018, durante uma conferência de imprensa, a Mohsen Fakhrizadeh como uma ameaça:

“A mais violenta confrontação”



O número um da Guarda Revolucionária do Irão, Hossein Salami, veio também condenar o ataque que vitimou Fakhrizadeh.Já o brigadeiro general Amir Hatami, ministro iraniano da Defesa,que esta ação deixou patente “a profundidade do ódio dos inimigos para com a República Islâmica”.Entre 2010 e 2012, foram assassinados pelo menos quatro cientistas iranianos, em ações igualmente atribuídas por Teerão a um alegado programa de eliminação seletiva de responsáveis pelo programa nuclear do país montado pelo Estado hebraico.Em 2014, outros quatro cientistas nucleares sírios foram abatidos nas proximidades de Damasco. Neste mesmo ataque terá morrido um cientista iraniano.

Sanções de Washington



Mohsen Fakhrizadeh foi alvo de sanções, por parte dos Estados Unidos, em 2008., que rasgou o acordo nuclear impulsionado em 2015 por Barack Obama.Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Shahid Karimi estará na vanguarda da investigação no domínio da energia nuclear com fins militares.