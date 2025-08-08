Teerão acusa Israel de "limpeza étnica" pelo plano para Gaza
O Irão condenou esta sexta-feira o plano israelita de assumir o controlo da Cidade de Gaza, acusando Israel de "realizar uma limpeza étnica" no território palestiniano.
O plano israelita "é mais um sinal claro da intenção manifesta do regime sionista de realizar uma limpeza étnica em Gaza e cometer genocídio contra os palestinianos", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, em comunicado.
O gabinete de segurança de Israel aprovou uma proposta do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para a ocupação militar da cidade de Gaza, no norte do enclave.
O plano foi de imediato criticado por familiares de reféns israelitas, pela Autoridade Nacional Palestiniana e por vários governos.
Trata-se de uma nova fase da guerra em curso na Faixa de Gaza desencadeada pelo ataque em Israel do grupo extremista Hamas de 07 de outubro de 2023, com um balanço de dezenas de milhares de mortos e acusações de genocídio contra o Governo de Benjamin Netanyahu.