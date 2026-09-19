Teerão adverte que ações dos EUA e Israel podem por em causa tratado de armas nucleares

"O Irão ainda está totalmente alinhado com a fátua (edito ou orientação) do líder supremo e não alterámos a nossa doutrina nuclear, mas não sabemos o que acontecerá no futuro. Depende do comportamento de Washington", afirmou Mohsen Rezaei em declarações à televisão Al Jazeera.

Quanto ao conflito, iniciado por ataques dos Estados Unidos e de Israel a que o Irão respondeu, tornando o conflito mais alargado, Rezaei disse que foram transmitidas à Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump as condições para parar a guerra através dos países mediadores, Qatar e Paquistão, aguardando uma resposta a esse respeito.

Em qualquer caso, sublinhou, "conhecemos as fraquezas das forças militares norte-americanas e estamos mais preparados do que nunca para contrariar os seus ataques aéreos".

"O Irão mudou de estratégia em relação aos Estados Unidos depois de estes terem saído do memorando de entendimento: se nos atacam, atacamos as bases e interesses norte-americanos na região", afirmou.

Também manifestou o desejo do Irão de que "acabe a guerra entre a Arábia Saudita e o Iémen", referindo-se aos rebeldes huthis aliados do Irão que enfrentam as forças do Governo iemenita, reconhecido pela comunidade internacional e apoiado por Riade.

"Acredito que os iemenitas também querem um acordo com a Arábia Saudita", acrescentou.

Na entrevista, Rezai revelou que recentemente o Irão fez testes a um míssil antinavios perto de um porta-aviões americano.